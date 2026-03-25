Önceki cezası ertelenen sanık hakkında karar çıktı
Kayseri'de daha önce 'Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle hırsızlık' suçundan aldığı ceza ertelenen sanık son görülen duruşmada 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri’de daha önce yargılandığı davada ‘Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle hırsızlık’ suçundan ceza alan O.Ş.(29) hakkında daha sonra Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) verildi. Suçu tekrar işlemekten hakkında dava açılan sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık O.Ş. ve avukatı katıldı. Mahkemede konuşan sanık O.Ş., “Ben denetimdeydim imza atmam gerekiyordu, birine geç kalmıştım. Diğerine de kar yağışı nedeniyle geç kalmıştım. Pişmanım bilerek atılı suçu işlemedim” dedi. Mahkeme heyeti sanığın 1 yıl 15 gün hapis cezasına hükmetti.