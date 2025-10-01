  • Haberler
  • Gündem
  • Önceki dönem SMMO Başkanı Yılmaz, 'Sahte fatura olayına çok ciddi yaptırımlar geliyor'

Önceki dönem SMMO Başkanı Yılmaz, 'Sahte fatura olayına çok ciddi yaptırımlar geliyor'

Kayseri SMMO önceki dönem Başkanı Anfer Yılmaz, 'Sahte fatura olayına 1 Ekim'den itibaren çok ciddi yaptırımlar geliyor. 1 Ekim'den sonraki kanunda, tebliğde, genelgelerde bilerek aldığı varsayılacak. 3 kat vergi cezası gelecek. Artı, çıkartılacak bütün beyannameler düzeltilecek' dedi.

Önceki dönem SMMO Başkanı Yılmaz, 'Sahte fatura olayına çok ciddi yaptırımlar geliyor'

Kayseri SMMO önceki dönem Başkanı Anfer Yılmaz Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) önceki dönem Başkanı Anfer Yılmaz, sahte fatura kullanmaya 1 Ekim’den sonra ciddi yaptırımlar geleceğini vurgulayarak bilgiler verdi. Yılmaz, “Sahte fatura olayına 1 Ekim’den itibaren çok ciddi yaptırımlar geliyor. Sahte faturada eskiden kullanıcı aldığında, iki türlü müfettiş denetimini yaptığında bunun sahte olduğunu ispatlar ve kanaat getirirse, raporlaştırırsa en aşağılara doğru bir şey yazılırdı. Mükellef bunu bilerek almış, bilerek kullanmış veya bilmeyerek diye. Ama bir tek kelime çok şeyi değiştiriyor. Genelde bu zamana kadar bilmeyerek oluyordu. 1 Ekim’den sonraki kanunda, tebliğde, genelgelerde bilerek aldığı varsayılacak. 3 kat vergi cezası gelecek. Artı, çıkartılacak bütün beyannameler düzeltilecek. Onların faizi ile birlikte ödeme çıktıysa bunlar yapılacak. Biz meslek mensubu olarak buna tevezzül etmeyiz. Etmemesine de bilerek izin vermeyiz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vekil Akar, '40 yıldır ülkemize bela olan terör sorunundan milletimizi kurtaracağız'
Vekil Akar, “40 yıldır ülkemize bela olan terör sorunundan milletimizi kurtaracağız”
Bir kişinin öldüğü olay nedeniyle yargılanan sanık: Öldürme kastım yoktu
Bir kişinin öldüğü olay nedeniyle yargılanan sanık: Öldürme kastım yoktu
Akıllı telefonların cilt üzerindeki gizli etkisi: Sivilceye yol açan temas
Akıllı telefonların cilt üzerindeki gizli etkisi: Sivilceye yol açan temas
Milletvekili Böhürler 'CHP'nin meclise katılmamasını siyasi tarih açımızdan leke olarak gördüm'
Milletvekili Böhürler; “CHP’nin meclise katılmamasını siyasi tarih açımızdan leke olarak gördüm”
Sümer stadının zemin değişim işlemi başladı
Sümer stadının zemin değişim işlemi başladı
Yeşilay'da bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi
Yeşilay’da bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!