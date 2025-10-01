Önceki dönem SMMO Başkanı Yılmaz, 'Sahte fatura olayına çok ciddi yaptırımlar geliyor'

Kayseri SMMO önceki dönem Başkanı Anfer Yılmaz Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) önceki dönem Başkanı Anfer Yılmaz, sahte fatura kullanmaya 1 Ekim’den sonra ciddi yaptırımlar geleceğini vurgulayarak bilgiler verdi. Yılmaz, “Sahte fatura olayına 1 Ekim’den itibaren çok ciddi yaptırımlar geliyor. Sahte faturada eskiden kullanıcı aldığında, iki türlü müfettiş denetimini yaptığında bunun sahte olduğunu ispatlar ve kanaat getirirse, raporlaştırırsa en aşağılara doğru bir şey yazılırdı. Mükellef bunu bilerek almış, bilerek kullanmış veya bilmeyerek diye. Ama bir tek kelime çok şeyi değiştiriyor. Genelde bu zamana kadar bilmeyerek oluyordu. 1 Ekim’den sonraki kanunda, tebliğde, genelgelerde bilerek aldığı varsayılacak. 3 kat vergi cezası gelecek. Artı, çıkartılacak bütün beyannameler düzeltilecek. Onların faizi ile birlikte ödeme çıktıysa bunlar yapılacak. Biz meslek mensubu olarak buna tevezzül etmeyiz. Etmemesine de bilerek izin vermeyiz” şeklinde konuştu.