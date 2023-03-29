Önceki Seçimde Kayseri’de Kim Ne Kadar Oy Aldı?

14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci Dönem Milletvekili Seçimi’ne iki aydan kısa süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kesin olmayan cumhurbaşkanı aday listesini açıkladı. İtiraz süreci devam ederken kesin olmayan listeye göre har sırasıyla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan oy pusulasında yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi hareketlilik devam ederken, seçmenler de bir önceki genel seçimde cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranlarını merak etmeye başladı. 2018 seçimleri cumhurbaşkanlığı yarışında, Kayseri’den en fazla oyu Recep Tayyip Erdoğan alırken, ikinci sırayı Muharrem İnce, üçüncü sırayı ise Meral Akşener aldı.

2018 Cumhurbaşkanı Seçimi’nde Kayserili seçmenlerin oy dağılımı şöyle:

Seçmen Sayısı: 952.629 | Katılım Oranı: Yüzde 90.8

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 70.3 / 594 bin 346 oy

Muharrem İnce: Yüzde 18.6 / 157 bin 336 oy

Meral Akşener: Yüzde 9 / 75 bin 921 oy

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.1 / 9 bin 587 oy

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.8 / 6 bin 875 oy

Doğu Perinçek: Yüzde 0.1 / bin 257 oy

Geçerli Oy 845,322 / Yüzde 88.7

Geçersiz Oy19,407 / Yüzde 2

İLÇELERDE CUMHURBAŞKANI OY ORANLARI

Akkışla: Yüzde 56.4 - 2 bin 300 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 24.1 - 984 oy Muharrem İnce

Bünyan: Yüzde 69 -12 bin 449 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 17.2 – 3 bin 106 oy Muharrem İnce

Develi: Yüzde 77.9 – 31 bin 597 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 12.1 – 4 bin 916 oy Muharrem İnce

Felahiye: Yüzde 63.4 – 2 bin 291 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 22.6 – 818 oy Muharrem İnce

Hacılar: Yüzde 84.7 – 6 bin 990 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 9.2 -760 oy Muharrem İnce

İncesu: Yüzde 71.3 – 11 bin 367 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 15.1 – 2 bin 415 oy Muharrem İnce

Kocasinan: Yüzde 70.1 – 169 bin 093 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 18.9 – 45 bin 549 oy Muharrem İnce

Melikgazi: Yüzde 71.4 – 243 bin 093 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 18 – 61 bin 306 oy Muharrem İnce

Özvatan: Yüzde 71.6 – 2 bin 079 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 16.7 – 486 oy Muharrem İnce

Pınarbaşı: Yüzde 59.6 – 8 bin 404 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 24.5 – 3 bin 452 oy Muharrem İnce

Sarıoğlan: Yüzde 66.1 – 6 bin 128 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 23.4 – 2 bin 167 oy Muharrem İnce

Sarız: Yüzde 52.5 – 3 bin 343 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 30.6 – bin 949 oy Muharrem İnce

Talas: Yüzde 62.9 – 57 bin 580 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 25- 22 bin 848 oy Muharrem İnce

Tomarza: Yüzde 74.9 – 10 bin 884 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 15.4 – 2 bin 233 oy Muharrem İnce

Yahyalı: Yüzde 83.8 – 19 bin 768 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 8.1 – bin 900 oy Muharrem İnce

Yeşilhisar: Yüzde 64.4 – 6 bin 980 oy Recep Tayyip Erdoğan / Yüzde 22.6 – 2 bin 447 oy Muharrem İnce.