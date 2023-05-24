Önder Narin: 'Cumhurbaşkanımızı yüzde 60'a yakın bir oranla seçtireceğiz'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Önder Narin düzenlediği basın açıklamasında, “Cumhurbaşkanımızı yüzde 60’a yakın bir oranla seçtireceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın açıklamasına İl Başkanı Önder Narin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yeniden Refah Partisi olarak meclis dışında da kendilerini gür sesle ifade edeceklerini söyleyen İl Başkanı Önder Narin, “Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak yapılan 14 Mayıs seçimlerinde 1. Sıra Milletvekili Adayı olarak Kayserimizin karşısına çıktık. Dedik ki biz bu işi yaparız, bu göreve kendimiz gelmek için, genel başkanımızı Türkiye’de meclise sokmak için, yeni bir Erbakan dönemini başlatmak için sahalarda varız diye 14 Mayıs seçimleri için hızlı bir çalışmaya başladık. Geldiğimiz noktada 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi, Kayserimizde ilk defa seçime girmesine rağmen, daha önce seçime katılmamış kadrolarıyla yola çıktığımız için de 35 bin oya yakın Yeniden Refah Partisi’ne oy verildi. Biz inanıyoruz ki bu 35 bin kişinin vebali artık Yeniden Refah Partisi Kayseri Teşkilatları’nın üzerindedir. Biz bu vebali biliyoruz, bize yüklenen sorumluluğu biliyoruz. Bu sorumluluk çerçevesinde Kayseri’ye yapmamız gereken hizmetleri biliyoruz. Bize oy veren ya da vermeyen herkese diyoruz ki, Yeniden Refah Partisi illa ki bir yere gelmek için değil, doğruya doğru yanlışa yanlış düsturuna her zaman devam edecektir. Meclis çatısı altında olmasa bile dışarıda gür sesle kendini ifade edecektir” dedi.

“Cumhurbaşkanımızı yüzde 60’a yakın bir oranla seçtireceğiz”

Narin, 14 Mayıs’ta kazandıkları zaferi 28 Mayıs’ta taçlandıracaklarını söyleyerek, “Allah’a hamdolsun ki Yeniden Refah Partisi birileri gibi birilerinin çatısı altında 10 milletvekili veya sayılı milletvekillerini meclise göndermedi. Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan liderliğinde ilk defa kendini kanıtlamak için Türkiye’nin huzurunda bir seçime girdi ve kendi amblemi, kendi ismi ve kendi adaylarıyla girdi. Geldiğimiz noktada da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 5 milletvekili ile temsil hakkı kabiliyeti kazandı. Önemli olan sayılar değil, önemli olan yapılacak işler. Dolayısıyla meclise bir Erbakan girdi ve yeni bir Erbakan dönemi başladı. Milli muhalefet ya da milli iktidar nasıl olacak, bu ülkeye nasıl hizmet yapılacak hep birlikte 5 milletvekilimizin meclisteki performansıyla göreceğiz. Biz bu milletin refahı için 5 değil 105 milletvekili ile meclise girmek isterdik fakat biz 5 vekille de inşallah neler yapılacağını göstereceğiz. Seçim bitti milletvekilleri seçildi ve meclis kuruldu. Bununla bitmedi, önümüzde 28 Mayıs Pazar günü Türkiye’nin geleceği gibi konulardaki söylentileri 28 Mayıs sabahında oyumuzu vermeye başlayarak ve akşamında da Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs’ta kazanmış olduğumuz büyük zaferi inşallah taçlandırarak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir oy oranıyla, yüzde 60’a yakın oy oranıyla seçtirerek bu milletin önünde takoz olmaya çalışanlara en güzel cevabı vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“İl başkanlığı görevime devam edeceğim”

Genel merkezden gelen talimatlar doğrultusunda il başkanlığı görevine devam edeceğini söyleyen Önder Narin, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri her zaman için milliyetçi ve maneviyatçıdır. Kendi devletine ve milletine sahip çıkmayı, nereye oy vereceğini çok iyi bilen bir şehirdir. O yüzden ben diyorum ki 28 Mayıs sabahında daha önce birilerine kızıp sandığa gitmeyen ve tepkisini ortaya koyan seçmenlerimize özellikle belirtiyorum; lütfen ülkenizin geleceğini düşünüyorsanız, çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsanız Allah’ın izniyle 28 Mayıs’ta sandıklara gidin. Oyunuzu kullanın ve ne olduğu belli olmayan odaklara fırsat vermeden sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oyunuzu kullanarak, Türkiye’nin önündeki bu yeni yüzyılı inşa etmeye birlikte başlayın. Milli Görüş Teşkilatları olarak, Yeniden Refah Partisi olarak milletvekili olsak da olmasak da Kayserimize hizmetimiz devam edecek. Asıl olan vatandır gerisi teferruattır. Bizim Milli Görüş Teşkilatları olarak makam mevki gibi problemlerimiz olmuyor. Genel merkezimiz kimi uygun görüyorsa biz de ona tabi olup devam ediyoruz. Dolayısıyla genel merkezimiz şu anda bize il başkanlığı görevimizi yürütmemizi söyledi. Genel merkezimiz başka bir tasarrufta bulunana kadar Kayserimize hizmet etmeye ve il başkanlığı görevimize devam edeceğiz.”