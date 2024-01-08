Önder Narin YRP Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Yeniden Refah Partisi'nin Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin oldu.
- 08.01.2024 17:19
- Güncelleme: 08.01.2024 19:31
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezindeki aday tanıtım toplantısında, Yeniden Refah Partisi 2024 yerel seçimlerinde yarışacak bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. Erbakan, Kocasinan Belediye Başkanlığı adaylığı için Önder Narin’in ismini açıkladı.
Yeniden Refah Partisi, milletvekili seçimlerinde Kayseri’de yüzde 3,57, İstanbul’da yüzde 3, Ankara’da yüzde 2 oranında oy almıştı.
1ha
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