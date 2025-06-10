Onlarca yardım Kuruluşu, Bu Bayram da Milyonların Gönlüne Dokundu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü 2025 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu çerçevesinde, toplamda 898 bin 450 hisse kurban keserek yurt içinde ve yurt dışında 37 milyon 285 bin 675 ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı. Bu yıl “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla gerçekleştirilen organizasyon, 33. kez düzenlendi.

TDV'den Dünyaya Uzanan İyilik Köprüsü

TDV Genel Müdürü İzani Turan, bu yılki vekaletle kurban kesim organizasyonunun güven ve emanete riayet anlayışıyla başarıyla tamamlandığını belirtti. Turan, "Vakfımız 50. yaşını kutluyor ve 33 yıldır vekaletle kurban kesimi gerçekleştiriyor. Hayırseverlerimizin güveniyle bu sorumluluğu gururla yerine getirdik," dedi.

Filistinli Mazlumlar Unutulmadı

Turan, bu yıl Filistin’i de unutmadan, Mısır’da satın alınan kurbanlıkların kesiminin bayramın ilk gününden itibaren başladığını ifade etti. "Gazze'ye sevk edilecek etler, 1 milyon 457 bin Filistinli kardeşimize ulaşacak," diye ekledi.

Kardeşlik Sofraları Kuruldu

Türkiye’de 6 ilde, 8 noktada yapılan kesimlerin ardından kurban etleri, 81 il ve 922 ilçedeki TDV şubeleri ile müftülükler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yurt dışında ise 81 ülke ve 398 bölgede faaliyet gösterildi.

Şeffaflık ve Titizlik

Kurban organizasyonunun her aşamasının şeffaflık içinde yürütüldüğünü vurgulayan Turan, "Gönüllü veteriner hekimlerimizle birlikte her bir kurbanlığın seçiminden kesimine kadar titizlikle hareket ettik," dedi.

Diğer Kuruluşların Faaliyetleri

Bu yılki kurban organizasyonu yalnızca Türkiye Diyanet Vakfı ile sınırlı kalmadı. Kızılay, İHH, İyilik Derneği, Verenel Derneği ve birçok diğer yardım kuruluşu da hem yurt içinde hem de yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunarak ihtiyaç sahiplerine destek sağladı. Bu kuruluşlar, hayırseverlerin katkılarıyla kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdi.

Mazlumların Umudu Olmaya Devam Edeceğiz

Turan, kurban organizasyonuna katkı sunan tüm bağışçılara teşekkür ederek, "Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde iyiliği el ele vererek büyütmeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu. Bu organizasyon, milletimizin her yıl kurbanlarını mağdur ve muhtaçlarla paylaşma imkanı bulmasını sağlarken, toplumdaki sevgi ve bağlılığı artırmaya devam ediyor.