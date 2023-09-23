Onur Bulut dosyası çözülemedi

Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki Onur Bulut düğümü çözülemedi. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, her iki tarafın da avukatlarının savunmasını dinledi ve dosyanın incelenmesinin devamına karar verdi.

PAYLAŞ
  • 23.09.2023 09:09
  • Güncelleme: 23.09.2023 11:42
Onur Bulut dosyası çözülemedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki Onur Bulut düğümü çözülemedi. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, her iki tarafın da avukatlarının savunmasını dinledi ve dosyanın incelenmesinin devamına karar verdi.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında anlaşmazlığa sebep olan ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşınan Onur Bulut dosyası karara bağlanamadı. Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamada "Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin futbolcu Onur Bulut ve Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 11.04.2023 tarih ve E.2023/88 - K.2023/119 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 22.09.2023 Cuma günü saat 14:30’da icra edilen duruşmada Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin vekilli Av. M. Şekip Mosturoğlu, futbolcu Onur Bulut vekilleri Av. Ercan Sevdimbaş ve Av. İpek Palamut, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. vekilleri Av. Enes Şimşek, Av. Alp Tolga Arcan ve Av. Berkan Boyacı’nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile karar verildi" denildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Özel Çocuklar Kayserisporlu Futbolcularla Buluştu

Özel Çocuklar Kayserisporlu Futbolcularla Buluştu

Melikgazi'de Asfalt Çalışması Devam Ediyor

Melikgazi'de Asfalt Çalışması Devam Ediyor

Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi ile Camisi Açıldı

Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi ile Camisi Açıldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: 'Uyuşturucu ile sonuna kadar mücadele edilmeli'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: 'Uyuşturucu ile sonuna kadar mücadele edilmeli'

Ücretsiz binmek istediği tramvay sonu oldu

Ücretsiz binmek istediği tramvay sonu oldu

Aracı pert olanlar 'mutabakatnameye' dikkat

Aracı pert olanlar 'mutabakatnameye' dikkat

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sivas Caddesi'nde hasarlı bina krizi

Sivas Caddesi’nde hasarlı bina krizi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaymakam Mehmet Kaya: 'Elma ihraç ettiğimiz ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz'

Kaymakam Mehmet Kaya: “Elma ihraç ettiğimiz ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz”

Vekil Akar: 'Belediyecilik çağ atladı Geldiğimiz noktada evlere glutensiz yiyecek servisi dahi başladı'

Vekil Akar: “Belediyecilik çağ atladı; Geldiğimiz noktada evlere glutensiz yiyecek servisi dahi başladı”

DAHA FAZLA
Parkta tekme tokatlı kavga

Parkta tekme tokatlı kavga

Ahmet Karagöz ve kadrosu, SP Talas ilçe yönetimini devraldı

Ahmet Karagöz ve kadrosu, SP Talas ilçe yönetimini devraldı

Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi s onuçlandı

Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi s onuçlandı

Üçüncü Uluslararası Yarı Maratonu Çocuk Koşusu gerçekleştirildi

Üçüncü Uluslararası Yarı Maratonu Çocuk Koşusu gerçekleştirildi

Kayserispor, Beşiktaş maçı işin yola çıktı

Kayserispor, Beşiktaş maçı işin yola çıktı