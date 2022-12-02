Onur Bulut'un menajerinde transfer açıklaması

 Kayserispor'un başarılı futbolcusu Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme, sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, 'Oyuncumuz için 'kapı kapı dolaştığımız' gibi mesnetsiz söylemler kamuoyunu gereksiz bir şekilde meşgul etmektedir' ifadelerinde bulundu.

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  • 02.12.2022 19:15
  • Güncelleme: 02.12.2022 19:15
Onur Bulut'un menajerinde transfer açıklaması

Kayserispor'da gösterdiği performans ile 2 sezondur transferin gözdesi olan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Süme yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz için 'kapı kapı dolaştığımız' gibi mesnetsiz söylemler kamuoyunu gereksiz bir şekilde meşgul etmektedir. Onur Bulut, ay yıldızlı formayı gururla terleten ve taraflı-tarafsız herkesin performansını takdir ettiği bir futbolcudur. Dolayısıyla transferi için ekstra bir çaba harcamaya ihtiyaç duymamaktadır. Onur Bulut sezon sonuna kadar Yukatel Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusudur" ifadelerini kullandı.

1ha

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