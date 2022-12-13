Onur Bulut'un menajerinden sözleşme uzatma haberleriyle ilgili açıklama

Onur Bulut'un Kayserispor ile olan sözleşmesi 2022 - 2023 sezonu sonunda bitecek. Bugün bazı yayın organlarında Kayserispor'un Onur Bulut ile 3 senelik anlaşma sağladığı haberleri gurbetçi futbolcunun menajeri Elyasa Süme tarafından yalanlandı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor kulübünün sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı yönünde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Onur Bulut ile Kayserispor kulübü arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halen devam etmektedir. Sözleşme uzatma noktasında anlaşmaya da imza aşamasına henüz gelmemiştir. Kamuoyuna saygılarla duyurulur" ifadelerine yer verildi.