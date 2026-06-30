Op. Dr. Altuğ, “Kuralları koyabilirsek teknoloji faydalı olur"

Op. Dr. Hilmi İlhan Altuğ, çocukların ekran bağımlılığıyla ilgili olarak, “Teknoloji evet bize bir şeyler getiriyor, belki bizden bir şeyler götürmeye çalışıyor. Biz bunun ne kadar farkında olursak, kuralları koyarsak, kurumlara destek olacak şekilde bunu yürütebilirsek teknoloji faydalı olur. Yoksa biz teknolojinin kurbanı oluruz” dedi.

Op. Dr. Hilmi İlhan Altuğ, KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınındaki ‘Geleceğe Mektuplar’ programına konuk olarak moderatör Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı.

Op. Dr. Hilmi İlhan Altuğ ekran bağımlılığıyla mücadelede kamu kurumları, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Kurumlar bütün yükü tek başına alması gerekir, vatandaşın üzerinde hiçbir şey olmaz, sivil kuruluşlar bir şey yapamaz gibi bir algı ortadan kalktı. Beraber iş yapmak gerekir. Çok önemli bir noktadır, beraber iş yapılacak. Bu işler bilimsel, sosyoloji, psikoloji, sağlık, hukuk yönünden ele alınarak yapılması gerekir. Tekerlek icat oldu ama tekerliğin arkasından bu kötüymüş, zararlıymış denmedi. Ne oldu, kurallar kondu. Herkes bu kurala uymak zorunda kaldı. Teknoloji evet bize bir şeyler getiriyor, belki bizden bir şeyler götürmeye çalışıyor. Biz bunun ne kadar farkında olursak, kuralları koyarsak, kurumlara destek olacak şekilde bunu yürütebilirsek teknoloji faydalı olur. Yoksa biz teknolojinin kurbanı oluruz” dedi.