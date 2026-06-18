Op. Dr. Gürler, 'Gebelikte annenin en çok duygusal desteğe ihtiyacı var'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Dişli Gürler, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sağlık Olsun’ programına konuk olarak moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Dişli Gürler, gebe annelerin en çok duygusal desteğe ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Doğum Uzmanı Gürler, verilecek en büyük desteğin ise babadan gelmesi gerektiğini vurgulayarak, “Gebelikte annenin birçok şeye ihtiyacı var; proteine, karbonhidrata, yağa, suya, fiziksel aktiviteye ama en çok da duygusal desteğe ihtiyacı var. Yani inanın öyle bir kısıtlanma hali ki gebeliğin kendisi fiziken kısıtlanma değil, ruhen kısıtlanmış hissediyorsunuz. Sanki hiçbir şey elinizde değil artık. Bedeniniz sizin değil, ruhunuz sizin değil, beyniniz sizin değil. Yani artık hiçbir şey sanki sizinle değil, sizin hükmünüzde değil. Bambaşka bir dünya gebelik. O yüzden sırf bunu doyurmak için bile yakınlarımıza bazen 'Canım bunu istedi yapar mısın?', 'Bunu istedi alır mısın ama şimdi?' gibi nazlarımız oluyor. En büyük destek de babadan gelmesi gerekiyor. Bazen babalarımız iş gereği uzakta oluyor. Global dünyanın gerekliliği malum, hep böyle dip dibe olamıyor anne baba. Babamız uzakta oluyor, aileler tabi ki el bebek gül bebek gebemize bakıyor ama ne olursa olsun o anne mutlu olmuyor, yüzü gülmüyor. Ne zaman ki muayeneye babayla beraber geldi, o gün yüzünde güller açıyor. Diyorum ki: 'Bugün başka biri olarak geldiniz siz buraya.' Çünkü baba yanında. Yani babalara gebenin biraz nazı olacak. Babalar da ne yapsın, artık o gebeliğin tanısı konduysa kürek mahkumu, çekecekler. Kendilerinden bir parça dünyaya gelecek ve baba olacaklar. Kucaklarına aldıkları ana kadar belki bunu böyle özümseyerek hissedemiyorlar ama ben eminim o gebelik döneminde kendi bebeğini taşıyan anneye yaptığı her destek babayı da yüceltiyordur, yani ruhen doyuruyordur” şeklinde konuştu.