Operasyonda yaralanan özel harekat komiseri Kaplan taburcu edildi
Kayseri'de suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak tedavi altına alınan Özel Harekat Komiseri Erol Bilen Kaplan, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Kayseri’de 13 Şubat günü suç örgütlerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, şüpheli şahsın açtığı ateş sonucu yaralanan Özel Harekat Komiseri Erol Bilen Kaplan’ın hastanedeki tedavi süreci tamamlandı. Kaplan bugün taburcu edildi.