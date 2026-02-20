Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret

Ziyaret sırasında, Akar, “Milletimizin huzur ve güvenliği için canını ortaya koyan kahraman güvenlik personelimize sağlık, esenlik ve başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullanarak, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarına olan minnettarlığını dile getirdi.

Komiser Erol Bilen Kaplan’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Akar, yaralı polisin moralini yükseltmek için elinden geleni yaptı. Akar’ın ziyareti, güvenlik güçlerine verilen desteğin ve toplumun bu kahramanlara olan minnet borcunun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Halkın güvenliği için görev başında olan güvenlik personelinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Akar, tüm yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.