Operasyonla 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de narkotik ekibinin gerçekleştirdiği operasyonda A.F. ait ikamette 3 kilo toz esrar ele geçirildi.
- 22.05.2023 19:12
- Güncelleme: 22.05.2023 19:12
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Ekipler son olarak A.F. isimli şüphelinin evinde uyuşturucu bulundurduğunu belirledi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.F. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 3 kilo uyuşturucu toz esrar ele geçirildi.
Şüpheli A.F., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
1ha
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