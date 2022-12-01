ORA-KAF'23'ün Paydaş Üniversiteler Toplantısı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, 12 üniversitenin paydaşlığında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı'nın (ORA-KAF'23) paydaş üniversiteler istişare toplantısı gerçekleştirildi.

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  • 01.12.2022 09:28
  • Güncelleme: 01.12.2022 09:47
ORA-KAF'23'ün Paydaş Üniversiteler Toplantısı Gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, 12 üniversitenin paydaşlığında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı’nın (ORA-KAF’23) paydaş üniversiteler istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Online platformda ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Abdullah Gül Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitelerinin Rektörleri, Rektör Yardımcıları ve Kariyer Merkezleri’nin yöneticileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 6-7 Mart 2023 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilecek etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Tüm paydaş üniversiteler ile birlikte öğrenciler ve mezunlar için gerek staj gerekse de iş olanakları çerçevesinde önemli bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirten Rektör Altun, katılımcılara ERÜ’nün ORA-KAF’23 için gerçekleştirdiği hazırlık çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Rektör Altun’un konuşmasının ardından paydaş üniversitelerin Rektörleri, Rektör Yardımcıları ve kariyer merkezlerinin yöneticilerinin de söz aldığı toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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İHA

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