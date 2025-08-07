ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Gökmen Çiçek'in Vurguları Öne Çıktı

Toplantı, ORAN Kayseri Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda yapıldı ve gündemdeki konuların yanı sıra yürütülen projeler ve gelecekteki planlamalar detaylı bir şekilde ele alındı. Vali Çiçek, ORAN’ın Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta yerel kalkınma için nitelikli projeler geliştirdiğini ve bu süreçte önemli bir lokomotif rol üstlendiğini vurguladı.

Çiçek, 2010-2025 yılları arasında ORAN’ın hayata geçirdiği toplam 912 projeyle birlikte yaklaşık 7 milyar TL’lik yatırımı bölgeye kazandırdığını belirtti. Ayrıca, 33 projenin başarılı bir şekilde devam ettiğine dikkat çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın her il için belirlenen öncelikli yatırım konularında önemli teşvik unsurları sunduğunu ifade eden Çiçek, yatırımcıları ORAN Kalkınma Ajansı’na davet etti.

Görevini devralan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de, ORAN Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Bölge illerimize ve ajansımıza hayırlı olsun. İnşallah güzel projelere imza atarız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantının sonuçlarının bölge için hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti. Çiçek’in liderliğinde yapılan bu önemli toplantı, bölgesel kalkınmanın daha da ivme kazanacağına dair umutları artırdı.