ORC Araştırma Şirketi'ne göre Kayseri'nin en başarılı belediyesi belli oldu

ORC Araştırma Şirketi tarafından hazırlanan “30 Büyükşehirde En Başarılı 30 İlçe” araştırmasının sonuçları paylaşıldı. “Bağlı Bulundukları Büyükşehirlerde En Başarılı İlçe Belediyeleri” başlığıyla yayımlanan çalışma, 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen araştırmalardan elde edilen veriler doğrultusunda hazırlandı. Türkiye genelindeki 30 büyükşehrin dahil edildiği araştırmada, Kayseri adına listenin zirvesinde Bünyan Belediyesi yer aldı. Yüzde 58,2 başarı oranına ulaşan Bünyan Belediyesi, Kayseri’nin en başarılı ilçe belediyesi olarak dikkat çekti.

Bünyan Belediyesi’nin hizmetleri kamuoyunda karşılık buldu

ORC’nin yayımladığı listede vatandaş memnuniyeti, belediyecilik hizmetleri, sosyal çalışmalar ve yerel yönetim performansı gibi kriterlerin etkili olduğu değerlendirilirken, Bünyan Belediyesi’nin son dönemde gerçekleştirdiği hizmetlerin kamuoyunda karşılık bulduğu görüldü.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’in özellikle altyapı yatırımları, sosyal belediyecilik çalışmaları ve ilçe vizyonuna yönelik projeleriyle öne çıktığı yorumları yapılırken, araştırma sonuçları Kayseri kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Araştırma notunda listenin başarı sıralamasına göre değil, büyükşehirlerin alfabetik sıralamasına göre hazırlandığı bilgisi de paylaşıldı.

