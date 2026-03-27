Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapı, İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısı olmasıyla dikkat çekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Örenşehir Mozaikli Yapı’nın isminin ‘Ören Yeri’ olarak ilan edildiğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “İncesu Örenşehir’deki kazılarda çok güzel bir gelişme var. Arkeolojik kazı çalışmalarında İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaştığımız Örenşehir Mozaikli Yapı ‘Ören Yeri’ olarak ilan edildi. Şehrimiz, bu değerli mirasıyla tarihine yeni bir iz daha ekledi. Sürecin gerçekleşmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.