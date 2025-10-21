Organ bağışında yönetmelik değişti

Sağlık Bakanlığı organ bağışı ile ilgili yeni yönetmeliğin değiştiğini duyurdu. Bu kapsamda organ bağışı süreci dijital ortama taşınabilecek, yetkili kişi belirleme imkanı tanınacak, yakınlarının onayıyla organ bağışı süreci yürütülecek, bağışçıların ailelerine öncelik hakkı verilecek.

Yapılan açıklamada ise, “Yeni düzenleme ile vatandaşlarımız e-Devlet ve e-Nabız sistemi üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilir hale geldi. Vatandaşlarımız, güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak iki aşamalı doğrulama yöntemiyle organ bağışı İşlemlerini tamamlayabilecek. Aynı zamanda, istedikleri takdirde organ bağışı beyanlarını aynı sistem üzerinden değiştirebilecek. Kişi, organ bağışı ile ilgili kararını açıklaması için eşine, çocuklarına, anne ve babasına ya da kardeşlerine yetki verebilecek. Bu sayede, vefat sonrası oluşabilecek görüş ayrılıklarında yetkili olarak belirlenen kişinin iradesi esas alınacak. Hayattayken herhangi bir beyanda ve yetkilendirmede bulunmayan kişinin organları, sırasıyla eşinin, reşit çocuklarının, anne ve babasının veya kardeşlerinden birinin onayı ile bağışlanabilecek. Bu uygulama, yeni Yönetmelik ile mevcut sistemin devamı olarak netleştirildi. Yeni düzenleme ile organ bağışlayan kişinin eşi ve birinci derece yakınlarına, gelecekte organ bağışına ihtiyaç duymaları halinde acil hastaların ardından öncelik hakkı tanınacak. Bu düzenleme aracılığıyla bağışçı ailelerinin güvenini artırmak ve organ bağışını teşvik etmek amaçlanıyor” denildi.