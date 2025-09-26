Organ nakli caiz midir?

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte organ bağışı artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Organ bağışının dinî açıdan caiz olup olmadığı merak edilirken, özellikle vefat sonrası yapılacak bağışlarda üreme organları haricindeki organların bağışlanması caiz kabul ediliyor.

Kayseri İl Müftülüğü Vaizi Ahmet Leblebici ise, “Organ naklinin caiz yani yapılan bu işlemin Allah katında doğru sayılması için bazı şartlarımız var. Bu şartlardan birincisi, öncelikle zaruri bir durumun olması gerekir. Yani kişinin organ nakli sayesinde yaşamının devam etmesi gerekiyor. Buna da doktorların karar vermesi, yani tıbbi bir zorunluluğun olması şart. Tıbbi heyetin bu konuda organ naklinin yapılmasına mutlak surette onay ve karar vermeleri gerekir. Yine organ naklinin caiz olmasındaki diğer bir şartımız ise rıza ve onaydır. Eğer kişi vefat etmişse, vefat edenin bu konuda onayı olmalı ya da aksine bir beyanı bulunmamalı. Aksine beyanının olmaması durumunda ise yakınlarının onaylarını vermesi, organ naklinin yapılması için geçerli bir sebep olacaktır. Organ bağışı yapmak isteyen ve yaşamını devam ettiren bağışçıdan nakil yapılırken ise, bu konuda hem alıcının hem de vericinin onaylarının olması gerekir. Aslında en önemli şartımız, işlemin ücretli yapılmaması gerektiğidir. Ayrıca, naklin devlet kontrolü altında yapılması merdiven altı dediğimiz yerlerde de yapılmaması gerekir. Alimlerimiz bu konuda sadece bir çekince sunuyor: Üreme organlarının nakli asla caiz değildir. Yani rahim, yumurta ve spermlerin başkalarına, hatta kendi mahremi olan kızına bile bir annenin vermesi caiz olarak görülmemiştir. Bunun sebebi, genetik kodların ve bilgilerin bu organlarla aktarılmasıdır. Özetle, organ nakli dinimiz tarafından, saydığımız maddelere ve şartlara uyulması koşuluyla caiz görülmüştür. E-Devlet üzerinden organ naklinin kolaylaştırılması ve halkımıza böyle bir olanak sunulması da çok önemli ve kolaylaştırıcı bir uygulama olmuştur. Zaten dinimiz, bir insanın yaşamasına vesile olmayı bütün insanlığı kurtarmak olarak görür. Üreme organlarını bir kenara bıraktığımızda, diğer organların naklinin, belirtilen şartlara ve rıza/onay kuralına uyularak yapılması, organ naklinin önünü açacaktır. Bütün hastalarımıza da şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.