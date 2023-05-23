Organik tarıma destek

 Develi Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi iş birliği ile Seyrani Kampüsünde yetiştirilen 40 bin adet ata tohumlu domates fidesi Cumhuriyet Meydanında ilçe halkına dağıtıldı.

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  • 23.05.2023 17:35
  • Güncelleme: 23.05.2023 17:42
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Organik tarıma destek
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Tohum dağıtım törenine, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Güçlü, Mustafa Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Toker ve AK Parti Yönetim Kurulu üyelerini katıldı. Daha sağlıklı bir nesil için genetiği değiştirilmemiş, organik sebze, meyve üretimini ve tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni, vatandaşlarımızın sağlığıdır. Vatandaşlarımızın sağlıklı besine ve sağlıklı ürüne kolay ulaşabilmeleri adına üretilen ata tohum fidelerinin özelliği, hibrit olmamaları ve yeniden tohumlanabilmeleridir. Hemşerilerimizin kendi bağ ve bahçelerine ekerek, kendi ürünlerini kendileri yetiştireceği ve ürettikleri domateslerden elde ettikleri tohumları tekrar kullanarak bu sağlık döngüsüne destek vereceklerdir. Bu etkinliğe katkı sağlayan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa hocam başta olmak üzere Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama Merkezi Doç. Dr. Handan Şapcı Selamoğlu ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü hocalarına teşekkür ediyor; hemşerilerimin aldığı fidelerden yetişecek domatesleri sağlıklı ve iyi günlerde tüketmelerini diliyorum" şeklinde konuştu.

1ha

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