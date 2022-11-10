Organize hırsızlık çetesi jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, organize olarak hırsızlık yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı.

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  • 10.11.2022 17:24
  • Güncelleme: 10.11.2022 18:04
Organize hırsızlık çetesi jandarmadan kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, organize olarak hırsızlık yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesine bağlı Musahacılı ve Gülbayır Mahallelerinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, KOM ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayları K.T., İ.T, S.D., N.D., L.K. ve E.A.’nın organize olarak gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekipler tarafından şahıslar olayda kullandıkları araçla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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