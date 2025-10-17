Organize Sanayi Bölgeleri'nde Ruhsat Süresi Uzatıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımcıların ruhsat alma sürecinde yaşadığı belirsizliklerin ortadan kalktığını ifade eden yetkililer, bu düzenlemenin sanayicilerin üretim faaliyetlerini sürdürebilmesi ve yatırımlarını tamamlayabilmesi açısından son derece olumlu olduğunu belirtiyorlar.

Yeni düzenlemenin sanayi camiasına hayırlı olmasını dileyen yetkililer, bu adımın Kayseri'nin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı. Sanayicilerin, ek süre sayesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetebileceği ifade ediliyor.