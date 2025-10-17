  • Haberler
Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) işyeri açma ve çalışma ruhsatı süresi 31 Mart 2028'e kadar uzatıldı. Bu gelişme, Kayseri'deki sanayiciler için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Organize Sanayi Bölgeleri'nde Ruhsat Süresi Uzatıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımcıların ruhsat alma sürecinde yaşadığı belirsizliklerin ortadan kalktığını ifade eden yetkililer, bu düzenlemenin sanayicilerin üretim faaliyetlerini sürdürebilmesi ve yatırımlarını tamamlayabilmesi açısından son derece olumlu olduğunu belirtiyorlar.

Yeni düzenlemenin sanayi camiasına hayırlı olmasını dileyen yetkililer, bu adımın Kayseri'nin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı. Sanayicilerin, ek süre sayesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetebileceği ifade ediliyor.

