Organize Sanayi'de yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı
Organize Sanayi'de kuvvetli yağış sonrası bir işletmenin duvarı araçların üzerine yıkıldı.
- 21.06.2023 18:44
- Güncelleme: 21.06.2023 18:44
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Kayseri’de devam eden yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gün boyunca yer yer şiddetini artıran yağış nedeniyle kent genelinde zaman zaman taşkınlar meydana geldi. Bazı yerleri su bastı. Organize Sanayi bölgesinde de öğleden sonra şiddetini artıran yağmur nedeniyle bir işletmenin istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.
1ha
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