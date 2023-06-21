Organize Sanayi’de yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

Kayseri’de devam eden yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gün boyunca yer yer şiddetini artıran yağış nedeniyle kent genelinde zaman zaman taşkınlar meydana geldi. Bazı yerleri su bastı. Organize Sanayi bölgesinde de öğleden sonra şiddetini artıran yağmur nedeniyle bir işletmenin istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.