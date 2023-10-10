Orgeneral Ali Çardakcı Kayseri'de

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı Kayseri'ye geldi.

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  • 10.10.2023 13:34
  • Güncelleme: 10.10.2023 16:20
Orgeneral Ali Çardakcı Kayseri'de
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı Kayseri’ye geldi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile beraber Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile beraber Çardakcı’yı valilik girişinde karşılayan Vali Çiçek, heyet ile bir süre görüştü.

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İHA

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Orgeneral Ali Çardakcı Kayseri'de

Orgeneral Ali Çardakcı Kayseri'de

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