Orman Bölge Müdürlüğü'nde 2025 çalışma planı görüşüldü

Kayseri Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcıları Abdulvahap Özdemir ve Zeki Öztürk, şube ve işletme müdürleri ile etüt proje başmühendislerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı içerisinde bulunan Kayseri, Sivas, Yozgat, Niğde ve Nevşehir illerindeki bağlı Orman İşletme Müdürlükleri tarafından yürütülen ormancılık ve diğer faaliyetler ile gerçekleşmelerin kasım ayı itibariyle güncel durumları değerlendirildi.

Toplantıda; şube ve işletme müdürleri hazırladıkları sunumlar aracılığıyla birimlerin programları ve gerçekleşmeleri hakkında bilgi verdi. Toplantının sonunda Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, 2025 yılı programlarının uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve gerekli talimatla toplantı sona erdi.