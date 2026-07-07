  • Haberler
  • Gündem
  • Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer Kayseri'de

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer Kayseri'de

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne 2026 yılı programlarının yüzde 100 başarıyla gerçekleştirilmesi yönünde talimatlar verdi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer Kayseri'de

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Gerçekleşen Kayseri ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Yüzer’e Fidanlık Dairesi Başkanı Alpaslan Altındaş ile Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Akif Günkut eşlik etti. Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, ilk olarak mevcuttaki Kayseri orman fidanlık şefliğinde incelemelerde bulunarak fidanlık ile ilgili bilgiler aldı. Kurulması planlanan yeni fidanlık şefliğini de yerinde inceledi. Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne 2026 yılı programlarının yüzde 100 başarıyla gerçekleştirilmesi yönünde talimatlar vererek bölge müdürlüğünden ayrıldı.

KAYSERİ (1HA) - Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne 2026 yılı programlarının yüzde 100 başarıyla gerçekleştirilmesi yönünde talimatlar verdi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Gerçekleşen Kayseri ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Yüzer’e Fidanlık Dairesi Başkanı Alpaslan Altındaş ile Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Akif Günkut eşlik etti. Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, ilk olarak mevcuttaki Kayseri orman fidanlık şefliğinde incelemelerde bulunarak fidanlık ile ilgili bilgiler aldı. Kurulması planlanan yeni fidanlık şefliğini de yerinde inceledi. Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne 2026 yılı programlarının yüzde 100 başarıyla gerçekleştirilmesi yönünde talimatlar vererek bölge müdürlüğünden ayrıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Kayserispor'da Talha Sarıaslan ile 3 senelik yeni anlaşma yapıldı
Kayserispor’da Talha Sarıaslan ile 3 senelik yeni anlaşma yapıldı
Yaz Döneminde Çocuklarda Sünnet: Nelere Dikkat Edilmeli?
Yaz Döneminde Çocuklarda Sünnet: Nelere Dikkat Edilmeli?
Haydar Aliyev ve Recep Alemdar, Talas'ta Unutulmaz Oldular
Haydar Aliyev ve Recep Alemdar, Talas'ta Unutulmaz Oldular
Milletvekili Çopuroğlu, '255 Milyon TL'lik yeni yatırım ve 108 Milyon TL hibe ile Kayseri üretimde gücünü pekiştiriyor'
Milletvekili Çopuroğlu, “255 Milyon TL’lik yeni yatırım ve 108 Milyon TL hibe ile Kayseri üretimde gücünü pekiştiriyor”
Cumhuriyet Meydanı Yenileniyor
Cumhuriyet Meydanı Yenileniyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!