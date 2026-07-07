Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer Kayseri'de

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Gerçekleşen Kayseri ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Yüzer’e Fidanlık Dairesi Başkanı Alpaslan Altındaş ile Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Akif Günkut eşlik etti. Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, ilk olarak mevcuttaki Kayseri orman fidanlık şefliğinde incelemelerde bulunarak fidanlık ile ilgili bilgiler aldı. Kurulması planlanan yeni fidanlık şefliğini de yerinde inceledi. Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne 2026 yılı programlarının yüzde 100 başarıyla gerçekleştirilmesi yönünde talimatlar vererek bölge müdürlüğünden ayrıldı.

KAYSERİ (1HA) - Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne 2026 yılı programlarının yüzde 100 başarıyla gerçekleştirilmesi yönünde talimatlar verdi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Gerçekleşen Kayseri ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Yüzer’e Fidanlık Dairesi Başkanı Alpaslan Altındaş ile Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Akif Günkut eşlik etti. Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, ilk olarak mevcuttaki Kayseri orman fidanlık şefliğinde incelemelerde bulunarak fidanlık ile ilgili bilgiler aldı. Kurulması planlanan yeni fidanlık şefliğini de yerinde inceledi. Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne 2026 yılı programlarının yüzde 100 başarıyla gerçekleştirilmesi yönünde talimatlar vererek bölge müdürlüğünden ayrıldı.