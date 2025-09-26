Orman Genel Müdürlüğü 45 ilden işçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü statüsünde toplam 262 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım, 162 engelli ve 100 eski hükümlü olmak üzere iki farklı kontenjandan yapılacak. OGM tarafından yapılan açıklamada “Yeşil Vatan'ımızı korumak ve gelecek nesillere taşımak için yeni yol arkadaşları arıyoruz. 45 ilde 262 personel istihdamı ülkemize, milletimize ve teşkilatımıza hayırlı olsun. Detaylar http://ogm.gov.tr'de” ifadelerine yer verildi.

İşçi alımı için başvurular 29 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 3 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek. Adayların bu tarihler arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.