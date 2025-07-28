Orman Yangınlarına Karşı Kayseri Belediyelerinden Ortak Mücadele Desteği

Kahramanmaraş’ta çıkan ve orman alanlarını tehdit eden yangına müdahale çalışmaları aralıksız devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ve gelen talepler doğrultusunda, yangının başladığı Cumartesi gününden itibaren bölgeye su arazözü ve personel sevk etti.

Hacılar Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen söndürme faaliyetlerine destek vermek için fen işleri ekipleriyle yangınla mücadele çalışmalarına katıldığını duyurdu. Başkan Bilal Özdoğan, “Devletimizin ilgili tüm kurumları sahada yoğun şekilde görev yapıyor. Hacılar Belediyesi olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Yeşil Vatan’ı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Yangınların özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte daha da riskli hale geldiğine dikkat çeken Özdoğan, vatandaşları ormanlarda dikkatli davranmaları konusunda uyardı. Cam kırıkları, mangal atıkları, havai fişekler ve sigara izmaritleri gibi dikkatsizce bırakılan unsurların büyük felaketlere yol açabileceğini belirtti. “Ormanlar hepimizin nefesi, doğamız için bir kıvılcıma dahi fırsat vermeyelim” ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi de, yangının kontrol altına alınması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgeye su tankeri göndererek destek sunuyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Yangınla mücadele eden tüm kahramanlara minnettarız. Biz de bu zorlu süreçte elimizden gelen desteği vermek için Kahramanmaraş’tayız. Dualarımız ve gücümüzle bölge halkının yanındayız” şeklinde konuştu.

Her iki belediye, yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyor.