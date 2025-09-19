Orman yangınlarında hayatını kaybeden gönüllüler 'şehit' sayılacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte “gönüllü” tanımı “orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü” olarak değiştirildi, yönetmeliğe “diğer gönüllü” tanımı eklendi. Bu kapsamda, orman yangını gönüllüleri dışındaki AFAD, Türk Kızılay gibi organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlar da 1 Ocak 2025 itibarıyla Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesindeki haklardan yararlanabilecek. Ayrıca, bu yıl orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden orman işçileri, orman gönüllüleri ile diğer gönüllüler ve vatandaşlar da “şehit” olarak nitelendirilecek.