  • Haberler
  • Gündem
  • Orman yangınlarında hayatını kaybeden gönüllüler 'şehit' sayılacak

Orman yangınlarında hayatını kaybeden gönüllüler 'şehit' sayılacak

Orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan 'diğer gönüllüler' ile yakınları, nakdi tazminat ve aylık haklarından yararlanabilecek.

Orman yangınlarında hayatını kaybeden gönüllüler 'şehit' sayılacak
Mehmet AKCAN
Mehmet AKCAN

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte “gönüllü” tanımı “orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü” olarak değiştirildi, yönetmeliğe “diğer gönüllü” tanımı eklendi. Bu kapsamda, orman yangını gönüllüleri dışındaki AFAD, Türk Kızılay gibi organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlar da 1 Ocak 2025 itibarıyla Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesindeki haklardan yararlanabilecek. Ayrıca, bu yıl orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden orman işçileri, orman gönüllüleri ile diğer gönüllüler ve vatandaşlar da “şehit” olarak nitelendirilecek.

Kurumsal Haber
Mehmet AKCAN

Bakmadan Geçme

Başkan Palancıoğlu, 'Öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık'
Başkan Palancıoğlu, “Öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık”
Kayseri mutfağı altın madalya aldı
Kayseri mutfağı altın madalya aldı
Kiraladığı aracı satmakla suçlanan şahısa 5 yıl hapis
Kiraladığı aracı satmakla suçlanan şahısa 5 yıl hapis
Uğurevler'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Uğurevler’de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Çiğ süte zam geldi
Çiğ süte zam geldi
Bakanlıktan çocukların korunmasında yapay zeka dönemi
Bakanlıktan çocukların korunmasında yapay zeka dönemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!