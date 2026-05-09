'Ormanımız Yok Mobilyada ön plandayız: Denizimiz Yok Yavru Balık İhracatında öndeyiz'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Su Sporları Merkezi’nin açılışında Kayseri’nin spor ve turizmi ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle 2029 Dünya Spor Başkenti olarak o unvanı hak ettik. Ama onun içini daha doldurarak, geliştirerek şehrimizi geleceğe taşımak bizim içinde önemli ve anlamlı. Bu bağlamda hakikaten şehrimizin her köşesinde bir spor etkinliği var. Bugün de su sporları ile ilgili İncesu Belediyemizin öncülüğünde yapılmış olan çalışmaya hep beraber katıldık. Bu güzel ortamda su sporları ile ilgili yapılan etkinlikler renk katıyor, burada bir canlılığa sebep oluyor. İnşallah bunu daha da geliştirip devam edeceğiz. Tabi İncesu sadece bununla adı anılan bir ilçe olmaktan öte Organize Sanayisi ile, değişik dini tesislere sahip olmasıyla ayrıca Örenşehir’deki 300’lü yıllara ait mozaiklerle ilgili yaptığımız kazılardan çıkan bu önemli eserlerin sonrasında Kültür Bakanlığımız tarafından ören yeri olarak ilan edilmesi ile Kapadokya’nın hemen yanı başında olmasıyla Erciyes’e nazır ve en önemlisi insan unsuruyla İstanbul, Adana, İzmir’de adete İncesuluların kendisini kanıtladığı, kuru söğütten düdük çıkarma dediğimiz ekonomiye can suyu verdiği ve denizi olmayan bu güzel şehrimizde sanki deniz varmış gibi su sporlarına önem verildiğini, aynı zamanda denizi olmayan bu şehirde en çok yavru balık ihraç edildiğini de sizlerle paylaşırız. O açıdan mazeret üretmeyiz. Ormanımız yok mobilyada ön plandayız. Kayseri böyle bir şehir. Daha fazlasını yapmak, ekonomiye katkıda bulunmak, hayırsever ağırlıklı insanlarımızın yaptığı çalışmalara destek vermek ve onlara layık olmak. El ele gönül gönüle, şehrimizi seviyoruz. Sayın Valimizle dayanışma içerisinde, yerel yönetimlerin yapmış olduğu çalışmaları çok önemli olarak nitelendiriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Cıvıl cıvıl, pırıl pırıl, Erciyes ordan bizi seyrediyor. Biz onu seyrediyoruz. Hava da çok güzel, İncesu’nun şansından olsa gerek. İncesu’nun bir başka güzelliği malum üzüm festivali yapıyoruz. Pekmezi candır kandır, olmazsa olmazdır. O açıdan bir hekim olarak onu da önemsiyoruz. Bu bağlamda da desteklerimizi sürdürüyoruz” dedi.