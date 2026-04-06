'Ormanlar Kralı Ağustos Böceği' Oyunu Çocuklarla Buluştu

İki seans halinde sahnelenen oyun ile küçüklere güzel ve eğlenceli bir gün yaşattıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde her yaşa hitap eden kültür sanat etkinliklerimiz devam ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına destek olduğumuz gibi onların sanat ve kültürle dolu bir hayatı olması için etkinliklerimize hız verdik. Tiyatro, çocukların hayal gücünü, ifade becerisini ve sosyal etkileşimini artıran çok güçlü bir araçtır. İzledikleri oyunlar, çocukların bakış açısına yeni bir kapı aralıyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz eğlenceli diyalogları ve mizahi sahneleriyle çocukların ilgisini çeken oyun 'Ormanlar Kralı Ağustos Böceği' adlı oyunumuz büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi. Müzikli, danslı tiyatro gösterisinde, oyunu izleyen çocukların da zaman zaman etkinliğe katıldığı programda çocukların çok sevdiği bilmeceler ve danslar da yer aldı. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi ve mutlu olması bizleri de ayrıca mutlu ediyor. Onlar için farklı alanda etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm oyuncularımıza ve belediye personelimize teşekkür ederim.” dedi.

Oyunu çok seven çocuklar da oyun sonunda Başkan amcaları Mustafa Palancıoğlu’na bu eğlenceli oyun için teşekkür ettiler.