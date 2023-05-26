Örnek çalışmaları görmek için Kırşehir'den geldiler

Kırşehir OSB Teknik Koleji öğretmen ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup, Erciyes KSS Kooperatifi ve iştiraklerindeki örnek çalışmaları görmek için Kayseri'ye geldi. Erciyes KSS ve Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, öğrencilere Kayseri'deki yatırımları anlatırken tavsiyelerde de bulundu.

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  • 26.05.2023 11:32
  • Güncelleme: 26.05.2023 11:36
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Örnek çalışmaları görmek için Kırşehir'den geldiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir OSB Teknik Koleji öğretmen ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup, Erciyes KSS Kooperatifi ve iştiraklerindeki örnek çalışmaları görmek için Kayseri’ye geldi. Erciyes KSS ve Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, öğrencilere Kayseri’deki yatırımları anlatırken tavsiyelerde de bulundu.

Kırşehir OSB Teknik Koleji-Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Filiz Şimşek, Müdür Yardımcıları Sinan Tutsun ve Tuğçe Türk, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan heyet ilk ziyaretini Erciyes KSS Kooperatifi’ne yaptı. Erciyes KSS ve Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek Erciyes KSS ve iştirakleri olan KUMSMALL AVM; MOBİTEK, MOBİBOYA, KUMS Enerji ve SS Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Sarıkaya, hedefler doğrultusunda çok çalışılması durumunda başarının beraberinde gelebileceğini söyledi. Okul Müdürü Filiz Şimşek de kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Kırşehirli öğretmen ve öğrenciler daha sonra MOBİBOYA ve MOBİTEK’in üretim tesislerini gezdiler. Buradan KUMSMALL AVM’ye geçen öğretmen ve öğrenciler, ülkemizin böylesine önemli bir değerini görmekten duydukları mutluluğu dile getirdiler. Aralarında okulun Yenilenebilir Enerji Bölümü öğrencilerinin de bulunduğu heyet daha sonra çatı GES’leri de gezerek bilgi aldılar.

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İHA

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