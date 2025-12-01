  • Haberler
  • Gündem
  • Örnek Davranış: 4 Dairesini Diyanet Vakfı'na bağışladı

Örnek Davranış: 4 Dairesini Diyanet Vakfı'na bağışladı

Aydınlıkevler Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Dernek Başkanı Mehmet Gülhan tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kayseri Şubesine 4 adet daire bağışında bulunuldu.

Örnek Davranış: 4 Dairesini Diyanet Vakfı'na bağışladı

Kayseri’de bir dizi ziyaretlerde bulunan TDV Genel Müdürü İzani Turan, yapılan anlamlı bağış dolayısıyla Mehmet Gülhan’a İl Müftümüz Durmuş Ayvaz ile birlikte müftülük makamında teşekkür belgesi, Prestij baskı Kur’an-ı Kerim ve tablo takdim etti.

Genel Müdür Turan, bağışın hayırlı hizmetlerde kullanılacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Uluslararası Öğrencilerin Akademi Gazetesi Çıktı!
Kayseri Uluslararası Öğrencilerin Akademi Gazetesi Çıktı!
Başkan Ahmet Taş, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Müftülerini Ziyaret Etti
Başkan Ahmet Taş, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Müftülerini Ziyaret Etti
AK Parti Kocasinan Kurucu Teşkilatı, eski Başkan Bekir Yıldız'ı ziyaret etti
AK Parti Kocasinan Kurucu Teşkilatı, eski Başkan Bekir Yıldız'ı ziyaret etti
Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarıyla Yeni Bir Dönem Başlıyor
Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarıyla Yeni Bir Dönem Başlıyor
Spor A.Ş. Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Spor A.Ş. Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Kocasinan'da Organik Tarım Vizyonu: Yüzde 100 Ekolojik Pazar
Kocasinan'da Organik Tarım Vizyonu: Yüzde 100 Ekolojik Pazar
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!