Örnek Davranış: 4 Dairesini Diyanet Vakfı'na bağışladı
Aydınlıkevler Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Dernek Başkanı Mehmet Gülhan tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kayseri Şubesine 4 adet daire bağışında bulunuldu.
Kayseri’de bir dizi ziyaretlerde bulunan TDV Genel Müdürü İzani Turan, yapılan anlamlı bağış dolayısıyla Mehmet Gülhan’a İl Müftümüz Durmuş Ayvaz ile birlikte müftülük makamında teşekkür belgesi, Prestij baskı Kur’an-ı Kerim ve tablo takdim etti.
Genel Müdür Turan, bağışın hayırlı hizmetlerde kullanılacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.