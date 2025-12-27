Örnek Davranış: Düşürdüğü para kendisine teslim edildi

Büyükşehir Belediyesi’nin kentte konforlu ve güvenli toplu ulaşım hizmeti sunan ve tüm personelleri ile 7/24 vatandaşlarla doğrudan iletişim halinde olarak gönüllere dokunan Kayseri Ulaşım A.Ş. bir kez daha tebessüm ettirdi.

Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin kentin muhtelif bölgelerinde hizmet veren Kart 38 Satış ve Dolum Noktalarından birinde bir vatandaş 250 Euro tutarındaki parasını düşürdü. Ulaşım kartı işlemi için satış ve dolum noktasına gelen bir vatandaş, düşürdüğü parayı fark etmeden işlemlerini tamamlayarak gişeden ayrıldı. Yerde parayı gören duyarlı bir vatandaş ise hemen parayı yerden alarak Kart 38 Satış ve Dolum Noktası personeline teslim etti.

Ulaşım A.Ş. personeli de kayıt altına aldığı tutarı, sahibine teslim etmek için kolları sıvadı ancak parayı düşüren vatandaşın ulaşım kartının kişiselleştirilmemiş bir kart olması işleri zorlaştırdı. Ulaşım A.Ş. ekipleri adeta bir dedektif titizliği ile çalışarak kartın kullanım hareketlerini, kamera kayıtlarını ve yükleme yapılan pos cihazının verilerini tek tek birbirleri ile eşleştirerek vatandaşın Kart38 online işlemler kaydına ulaştı. Bu sayede vatandaşa erişim sağlayan ekipler, vatandaşı Kart38 İşlem Merkezi’ne davet ederek, gerekli teyitler neticesinde parasını eksiz bir şekilde kendisine teslim etti.

Yaklaşık 12 bin 650 TL’ye denk gelen 250 Euro’yu teslim alan vatandaş ise Ulaşım A.Ş. ekiplerinin titiz ve duyarlı çalışma sürecinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.