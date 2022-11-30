Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teknik Destek Programı açıklandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Düzey II Bölgesinde uygulanacak 2022 yılı İmalat Sanayi Teknik Destek Programı'nı 21 Kasım 2022 tarihi itibari ile ilan etti.

PAYLAŞ
  • 30.11.2022 17:42
  • Güncelleme: 30.11.2022 20:23
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teknik Destek Programı açıklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Düzey II Bölgesinde uygulanacak 2022 yılı İmalat Sanayi Teknik Destek Programı’nı 21 Kasım 2022 tarihi itibari ile ilan etti.

Yapılan açıklamada, bu program çerçevesinde TR72 Bölgesi İmalat Sanayi için danışmanlık ve eğitim faaliyetleri destekleneceği belirtildi. Programın amacı hakkında bilgiler verilen açıklamada, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile (SOP) ilişkili olarak TR72 Bölgesi imalat sanayinin dönüşümüne katkı sağlamak olduğu belirtildi. Teknik Destek Programı’nın öncelikleri ise şu şekilde açıklandı:

"Öncelik 1. TR72 İmalat Sanayinin Tasarım Kabiliyetinin Artırılması, Öncelik 2. TR72 İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması, Öncelik 3. TR72 İmalat Sanayinde Kurumsallaşma Düzeyinin Artırılması, Öncelik 4. TR72 İmalat Sanayinde Dijitalleşmenin Artırılması, Öncelik 5. TR72 İmalat Sanayinde Orta-Yüksek, Yüksek Teknoloji Seviyesinde Ürün Üretiminin Artırılması, Öncelik 6. TR72 İmalat Sanayinde Genç İstihdamının Artırılması

Öncelik 7. TR72 İmalat Sanayinin Yeşil Dönüşüme Hazırlanması."

İmalat Sanayi Teknik Destek Programı’nın ilk bilgilendirme toplantısı da 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15:00’da Kayseri OSB Eski Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yozgat bilgilendirme toplantısı 1 Aralık 2022 Perşembe günü Yozgat Yatırım Destek Ofisi Toplantı Salonu’nda, Sivas bilgilendirme toplantısı ise 6 Aralık 2022 Salı günü Sivas İŞGEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, teknik destek başvuruları da30 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas kırsalında kasaplık kursu açıldı

Talas kırsalında kasaplık kursu açıldı

Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı

Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aile, insanın neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Aile, insanın neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur”

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Emniyeti suça ve suçluya nefes aldırmıyor

Kayseri Emniyeti suça ve suçluya nefes aldırmıyor

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

4
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da yeni yönetim belirlenmeye çalışılıyor

Kayserispor’da yeni yönetim belirlenmeye çalışılıyor

Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 16 gözaltı

Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 16 gözaltı

DAHA FAZLA
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teknik Destek Programı açıklandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teknik Destek Programı açıklandı

MHP'de beklenen tarih geldi: 6 istifa

MHP’de beklenen tarih geldi: 6 istifa

Okuyan şehir Kayseri, kitap yarışmasına hazırlanıyor

Okuyan şehir Kayseri, kitap yarışmasına hazırlanıyor

Milletvekili Ataş: 'Vatandaşın cebinden elinizi çekin!'

Milletvekili Ataş: 'Vatandaşın cebinden elinizi çekin!'

Husumetlisinin evini kurşunlamaktan yargılanan kişiye 3 yıl 1 ay hapis

Husumetlisinin evini kurşunlamaktan yargılanan kişiye 3 yıl 1 ay hapis