Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower Orta Doğu'nun en güçlü orduları 2023 listesini yayımladı.
- 14.12.2023 21:36
- Güncelleme: 14.12.2023 21:36
Listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2023 sıralaması...
15- LÜBNAN
14- ÜRDÜN
13- BAHREYN
12- KUVEYT
11- UMMAN
10 - YEMEN
9 - KATAR
8 - SURİYE
7 - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
6 - IRAK
5 - SUUDİ ARABİSTAN
4 - İSRAİL
3 - İRAN
2 - MISIR
1 - TÜRKİYE
DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER!
Denizaltı güçleri donanmanın en önemli unsuru konumunda. İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke. Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi. İşte Türkiye'nin de damgasını vurduğu en çok denizaltıya sahip ülkelerin 2023 listesi...
İşte ülke ve denizaltı sayıları...
20. Almanya - 6 adet
19. Brezilya- 6 adet
18. Avustralya- 6 adet
17. İtalya- 6 adet
16. Mısır- 6 adet
15. Cezayir- 6 adet
14. Pakistan- 9 adet
13. Fransa - 10 adet
12. Yunanistan- 11 adet
11. Birleşik Krallık -11 adet
10. Kolombiya - 11 adet
9. Türkiye - 12 adet
8. Hindistan - 17 adet
7. Japonya - 20 adet
6. Güney Kore- 22 adet
5. İran - 29 adet
4. Kuzey Kore - 36 adet
3. Rusya- 64 adet
2. ABD - 68 adet
1. Çin - 79 adet
Kaynak:Haber vakti