Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

Listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2023 sıralaması...

15- LÜBNAN

14- ÜRDÜN

13- BAHREYN

12- KUVEYT

11- UMMAN

10 - YEMEN

9 - KATAR

8 - SURİYE

7 - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

6 - IRAK

5 - SUUDİ ARABİSTAN

4 - İSRAİL

3 - İRAN

2 - MISIR

1 - TÜRKİYE

DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER!

Denizaltı güçleri donanmanın en önemli unsuru konumunda. İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke. Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi. İşte Türkiye'nin de damgasını vurduğu en çok denizaltıya sahip ülkelerin 2023 listesi...

İşte ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya - 6 adet

19. Brezilya- 6 adet

18. Avustralya- 6 adet

17. İtalya- 6 adet

16. Mısır- 6 adet

15. Cezayir- 6 adet

14. Pakistan- 9 adet

13. Fransa - 10 adet

12. Yunanistan- 11 adet

11. Birleşik Krallık -11 adet

10. Kolombiya - 11 adet

9. Türkiye - 12 adet

8. Hindistan - 17 adet

7. Japonya - 20 adet

6. Güney Kore- 22 adet

5. İran - 29 adet

4. Kuzey Kore - 36 adet

3. Rusya- 64 adet

2. ABD - 68 adet

1. Çin - 79 adet

Kaynak:Haber vakti