Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower Orta Doğu'nun en güçlü orduları 2023 listesini yayımladı.

PAYLAŞ
  • 14.12.2023 21:36
  • Güncelleme: 14.12.2023 21:36
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

Listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri 2023 sıralaması...

15- LÜBNAN

14- ÜRDÜN

13- BAHREYN

12- KUVEYT

11- UMMAN

10 - YEMEN

9 - KATAR

8 - SURİYE

7 - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

6 - IRAK

5 - SUUDİ ARABİSTAN

4 - İSRAİL

3 - İRAN

2 - MISIR

1 - TÜRKİYE

DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER!

Denizaltı güçleri donanmanın en önemli unsuru konumunda. İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke. Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi. İşte Türkiye'nin de damgasını vurduğu en çok denizaltıya sahip ülkelerin 2023 listesi...

İşte ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya - 6 adet

19. Brezilya-  6 adet

18. Avustralya- 6 adet

17. İtalya- 6 adet

16. Mısır-  6 adet

15. Cezayir-  6 adet

14. Pakistan-  9 adet

13. Fransa - 10 adet

12. Yunanistan- 11 adet

11. Birleşik Krallık -11 adet

10. Kolombiya - 11 adet

9. Türkiye - 12 adet

8. Hindistan - 17 adet

7. Japonya - 20 adet

6. Güney Kore-  22 adet

5. İran - 29 adet

4. Kuzey Kore - 36 adet

3. Rusya-  64 adet

2. ABD - 68 adet

1. Çin - 79 adet

 

Kaynak:Haber vakti

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri 'Büyük Filistin Yürüyüşüne' hazırlanıyor

Kayseri 'Büyük Filistin Yürüyüşüne' hazırlanıyor

Sobayı yakmak isterken kendini yaktı

Sobayı yakmak isterken kendini yaktı

Ömer-Ülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezi'nde Sona Doğru

Ömer-Ülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezi'nde Sona Doğru

Başkan Yalçın: 'Talas'ta iyi bir sınav verdik'

Başkan Yalçın: 'Talas'ta iyi bir sınav verdik'

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi

Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi

Çok Okunanlar
1
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

2
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

3
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

4
'Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi sigara'

'Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi sigara'

5
ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

6
Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur oldu

Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur oldu

DAHA FAZLA
Yeşilhisar ilçesinde TOKİ konut sayısı 474'e yükseldi

Yeşilhisar ilçesinde TOKİ konut sayısı 474’e yükseldi

Sahte altınla bilgisayar alan şahsa 3 yıl 1 ay hapis

Sahte altınla bilgisayar alan şahsa 3 yıl 1 ay hapis

Kayseri'nin gözdesi: Tarihi Kapalı Çarşı

Kayseri’nin gözdesi: Tarihi Kapalı Çarşı

Allah Rahmet Eylesin

Allah Rahmet Eylesin

Milletvekili Ataş, Pınarbaşı ve Sarız Doğalgazı'nı Pekiştirdi

Milletvekili Ataş, Pınarbaşı ve Sarız Doğalgazı'nı Pekiştirdi