Ortahisar'da Galip Üstünada İlkokulu Temeli Atıldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında Galip Üstünada İlkokulu temeli düzenlenen tören ile atıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş’in girişimleriyle kasabada 23 yıldır çözümlenemeyen ’Galip Üstünada İlkokulu’nun temeli kesilen kurban ve edilen dualarla atıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş; "23 yıldır tozlu raflarda dosya olarak bekleyen Galip Üstünada İlkokulumuzun temelini, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve personelimizle birlikte bugün attık. Allah kazasız şekilde tamamlamayı nasip etsin" dedi.

Başkan Ateş; "Okulumuz inşallah önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine hazır hale gelecek. Çocuklarımız da çok daha nitelikli ve konforlu ortamlarda eğitim alacak. Ortahisarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.