Ortak miras Kapadokya için Germir ve Tavlusun hamlesi

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ve beraberindeki heyet, Kapadokya’nın kadim bir parçası ve aynı zamanda bölgenin dünyaya açılan giriş kapısı olan Kayseri’nin, Kapadokya Alan sınırları içinde daha güçlü biçimde yer almasına yönelik Kayseri’de bir dizi temas gerçekleştirdi.

Program kapsamında heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kapadokya’nın sadece Nevşehir merkezli değil, Kayseri’nin doğal güzellikleri, sit alanları, tarihi mahalleleri ve yaşayan kültürüyle bir bütün olduğu ifade edildi. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Kapadokya’ya açılan kapı olmasının getirdiği sorumlulukla, bu ortak mirası koruyan, geliştiren ve gelecek kuşaklara aktaran her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Daha sonra heyet tarafından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile yapılan görüşmede, Kapadokya Alan sınırlarının genişletilmesi sürecinin idari ve teknik boyutlarının yanı sıra, bu birlikteliğin Kayseri ve Kapadokya için doğuracağı yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir projeler ele alındı. Görüşmede, güçlü bir kamu iş birliğiyle Kapadokya’nın yalnızca korunmakla kalmayacağı, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte çok daha görünür ve etkili hale geleceği ortak bir görüş olarak öne çıktı.

Resmî görüşmelerin ardından Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay ve heyeti, Germir ve Tavlusun başta olmak üzere Kayseri’nin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan alanlarda saha incelemelerinde bulundu. Bu incelemelerde, Kapadokya’nın ruhunu taşıyan yerleşim dokusu, tescilli yapılar ve doğal peyzaj yerinde görüldü. Kayseri’nin Kapadokya’nın çok katmanlı tarihine güçlü bir derinlik kazandıracağı vurgulandı.

Öte yandan Kayseri’de gerçekleştirilen bu temasların, yalnızca sınırların yeniden tanımlanması değil; Kapadokya’nın giriş kapısı olan Kayseri ile birlikte daha büyük, daha güçlü ve daha bütüncül bir Kapadokya vizyonunun inşa edilmesi anlamına geldiği ifade edildi. Ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle hayata geçirilecek kapsamlı ve yenilikçi projelerin, Kapadokya’yı dünya ölçeğinde daha görünür kılması hedefleniyor.