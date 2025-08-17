'Ortalama 5-8 santim boy uzatma uygulanabilir'

Boy uzatma ameliyatı hakkında bilgiler veren Fizyoterapist Elif Sena Mermer, “Boy uzama ameliyatları ortopedik bir ameliyattır. Doğuştan kemik, kalça çıkığı ve estetik amaçlı olarak yapılabilir. Ortalama 5-8 santim arası bir boy uzatma uygulanabilir. Daha fazlası riskli olacaktır” dedi.

Boy uzatmak için birçok insan farklı yollara başvurmaktadır. Kimileri yediği içtiği besinlere, kimileri ise spor aktivitelerine yönelir. Boy uzamasının kemiklerin içerisindeki “epifiz” adı verilen plakların açık olduğu dönemde olacağını, kapandığı takdirde boy uzamanın da duracağını ifade eden Fizyoterapist Elif Sena Mermer şöyle konuştu: “Boy uzaması yaşa, cinsiyete, genetik faktörlere ve çevresel faktörlere bağlıdır. Kızlarda 16-17, erkeklerde ise 18-20 yaşa kadar devam eder. Bu süreç; kemiklerin epifiz plakları dediğimiz büyüme plaklarının açık olduğu dönemde olur. Bu plaklar kapandıktan sonra büyüme durur. Bu plaklar kapanmadan önce çocuklara düzenli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktiviteyle boy uzama potansiyelini arttırabiliriz. Fiziksel aktivite olarak yapmamız gerekenler; spora yönlendirmek, omurganın duruşunu sağlamaktır. Yönlendirdiğimiz spor aktiviteleri büyüme hormonunun salgılanmasını ve büyüme plaklarının uyarılmasını sağlar. Büyüme plaklarının uyarılması için zıplama, sıçrama içeren basketbol ve voleybol gibi aktivitelere yönlendiriyoruz.”

Fizyoterapist Mermer, boy uzatma ameliyatlarının ortalama 5-8 santim arası uzatabileceğini, ameliyat sonrasında mutlaka fizik tedavi ve egzersiz yapılması gerektiğini vurguladı. Mermer, “Boy uzama ameliyatları ortopedik bir ameliyattır. Doğuştan kemik, kalça çıkığı ve estetik amaçlı olarak yapılabilir. Ortalama 5-8 santim arası bir boy uzatma uygulanabilir. Daha fazlası riskli olacaktır. Bu ameliyat sonrasında mutlaka fizik tedavi gerekmektedir. Yürüyüşe tekrar dönüş, eklemlerin açılması için fizik tedaviyi öneririz” şeklinde konuştu.