Ortaokul öğrencilerinden 'çevreye duyarlılık' yürüyüşü

Kayseri Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptı.

Kayseri Özel Tekden Ortaokulu tarafından Birleşmiş Milletler Çevre Sözleşmesi çerçevesinde çevre kirliliğine duyarlılık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi. Öğrenciler, Talas Bulvarı üzerinde yaptıkları yürüyüşte ellerindeki pankartlarla yoldan geçen vatandaşları ve araç sürücülerini çevreye daha duyarlı olmaya davet etti.

Yaptıkları yürüyüşle çevre kirliliğine dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyleyen Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat, “Çevre bizim geleceğimiz. Biz çevreyi geçen nesillerden emanet aldık, gelecek nesillere emaneti aynı şekilde teslim etmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler Çevre Sözleşmesi gereğince sürdürülebilir bir çevre programını okulumuzda uyguluyoruz. Okulumuzda öğrencilerimizin kazanımlarını pekiştirmek amacıyla bugün çevre duyarlılığını geliştirip, sivil toplum kuruluşlarına dikkat çekmek istiyoruz çevre konusunda. Kirletmeden kullanmayı ya da öz kaynaklarımızı ihtiyacımız kadar kullanmayı öğrencilerimize ve çevremize öğretmek istiyoruz. Çevre bizim geleceğimiz ve geleceğimizi korumak zorundayız. Eğer çevreyi korumazsak felaket olur, sel olur, yağmur olur ve bu da bizim felaketimiz olur. Bunun için gelecek nesillere daha düzenli bir çevre teslim etmek zorundayız. Bunun için de çevreyi kirletmeden ve yok etmeden yaşatmak zorundayız” dedi.

5. sınıf öğrencisi Neda Günal ise etkinlikle vatandaşlara daha temiz bir çevrede yaşamak istediklerini hatırlattıklarını söyleyerek, “Bugün çevre ile alakalı insanlara dikkat çekmek için bir yürüyüşe çıktık. Bu yürüyüşte insanlara temiz ve yeşil bir çevrede yaşamak istediğimizi hatırlattık. Tekdenli öğrenciler olarak doğayı korumayla alakalı dikkat çekmek istedik ve doğanın sesi olmak istedik. Aydınlık bir gelecek için yuvamızı koruyalım” ifadelerini kullandı.