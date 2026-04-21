Ortaokul öğrencilerinden Şehit Ersoy Adına Adabı Muaşeret Yarışması

Programa Vali Yardımcısı ve İl Emniyet Müdürü başta olmak üzere protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrenciler, görgü kuralları, nezaket ve toplumsal davranışlar konusundaki bilgi ve becerilerini sergiledi.

Şehit Özel Harekat Polisi Muzaffer Ersoy'un kızının da bir konuşma yaptığı yarışma, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu destekleriyle gerçekleştirilirken Programın hazırlanmasında Ebru Billur Sertoğlu’nun katkıları önemli rol oynadı. Ebru Billur Sertoğlu “ Çok anlamlı ve duygu bir çalışmaydı onur duyduk” şeklinde ifade etti.

Proje sorumluları Furkan Soyçopur ve Fitnat Serra Özdemir “ Saygı, görgü ve nezaket ailede temellenen okulda ilerleyen bir süreç yarışma ile bunun önemi bir kez daha ortaya koyduk” dediler.

Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, program katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Şehit Muzaffer Can Ersoy’un ismini yaşatan bu anlamlı organizasyon, öğrencilerde farkındalık oluşturdu.