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Ortaokul öğrencilerinden Uluslararası Bilim başarısı

Yeşilhisar Hızır İlyas Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Mart ayında gerçekleştirilen Uluslararası Sigma Science Olympics Türkiye Bilim Ligi sınavlarında başarılı olarak Dünya Bilim Ligi sınavlarına katılma hakkı elde etti.

Ortaokul öğrencilerinden Uluslararası Bilim başarısı

Mart ayında düzenlenen Uluslararası Sigma Science Olympics Türkiye Bilim Ligi sınavlarında başarılı olan Yeşilhisar Hızır İlyas Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Dünya Bilim Ligi sınavlarına katılma hakkı elde etti. Bugün açıklanan sonuçlara göre, öğrencilerden Neslişah Çimen dünya genelinde 3. sırada yer aldı. Aynı okuldan Hakan Semih Kocaoğlu ise 52. sırada yer aldı. Öğrenciler, Türkiye’yi uluslararası alanda temsil ederek sınav sürecini tamamladı.

'BU GURUR HEPİMİZİN'

Yeşilhisar Hızır İlyas Ortaokulu Müdüresi Hatice Yetişen ise; “Öğrencilerimizi bu büyük başarılarından dolayı yürekten tebrik ediyor, onları sınav sürecinde özveriyle hazırlayan Fen Bilimleri öğretmenimiz Pınar Akaydın’a teşekkür ediyoruz. Ayrıca destekleriyle her zaman öğrencilerimizin yanında olan okul idarecilerimize de minnettarız. Bu gurur hepimizin” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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