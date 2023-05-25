Ortaokul öğrencilerinin şiirleri duygulandırdı

Kayseri Özel Tekden Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri tarafından her yıl düzenlenen şiir etkinliğinde, bu kez şehit öğretmenler ve depremzedeler için şiirler okundu.

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  • 25.05.2023 15:18
  • Güncelleme: 25.05.2023 16:24
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Ortaokul öğrencilerinin şiirleri duygulandırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Özel Tekden Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri tarafından her yıl düzenlenen şiir etkinliğinde, bu kez şehit öğretmenler ve depremzedeler için şiirler okundu.

Özel Tekden Ortaokulu Geleneksel Şiir Dinletisi ile gönüllere dokunmaya devam ediyor. Tekden Eğitim Kurumları öğrencilerine akademik gelişmeler ile birlikte spor, güzel sanatlar ve bilim olimpiyatları alanlarında da birçok fırsat sunuyor. Özel Tekden Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte, bu öğretim yılının teması da şehit öğretmenler ve deprem oldu.

Etkinlik hakkında konuşan Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat, yapılan etkinliklerle öğrencileri şiirle tanıştırdıklarını söyleyerek, “Bütün öğrencilerimizin sahneye çıkmalarını önemsiyoruz. Bu sene 7. sınıf öğrencilerimiz, geleneksel şiir dinletisini icra ediyorlar. Böylece öğrencilerimiz şiir dünyası ile bizim duygu ve gönül bağlarımızı kuruyorlar. Öğrencilerime teşekkür ediyorum. Güzel bir program oluyor. Bu etkinliğimiz her sene yapılır. Böylece öğrencilerimizi şiirle tanıştırıyoruz ve onların duygusal gelişimlerini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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