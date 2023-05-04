Ortaokul öğrencisi para istediği kız öğrenciyi bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, iddiaya göre para istediği kız öğrenciyi bacağından bıçakladı.

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  • 04.05.2023 11:51
  • Güncelleme: 04.05.2023 13:02
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Ortaokul öğrencisi para istediği kız öğrenciyi bıçakladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, iddiaya göre para istediği kız öğrenciyi bacağından bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Şehit Ahmet Sungur Sokak üzerinde bulunan Yalçın Delikan Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, 8. sınıf öğrencisi B.Y. (13) iddiaya göre para istediği 6. sınıf öğrencisi Ö.K. (11) ile tartıştı. Tartışmanın ardından B.Y., bıçakla Ö.K.’yi bacağından yaralayarak okuldan kaçtı. Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ö.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, polis ekipleri de okuldan kaçan B.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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