Ortaokulda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi’nde bulunan Besime Özderici Ortaokulu’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.