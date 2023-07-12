Ortaokulda çıkan yangın söndürüldü
Kayseri Besime Özderici Ortaokulu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.
- 12.07.2023 18:34
- Güncelleme: 12.07.2023 18:34
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Yangın, Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi’nde bulunan Besime Özderici Ortaokulu’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
1ha
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