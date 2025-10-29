Ortaseki'de Cumhuriyet Coşkusu: Gençler Doğada Birlik ve Umut İçin Buluştu

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, birlik, dayanışma ve milli ruh ön plana çıktı. Etkinlik sorumlusu Gökhan Beyoğlu, “Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde doğaya sahip çıkarken geleceğe umut ekiyoruz” diyerek bu buluşmanın sadece bir kutlama değil, bir farkındalık hareketi olduğunu vurguladı.

Genç Kızılay Kayseri İl Başkanı Melike Hurç ise, “Cumhuriyet, biz gençlerin omuzlarında yükselecek” sözleriyle gençliğin bu mirasa sahip çıkma sorumluluğunu hatırlattı.

Ortaseki Ormanları’nda yankılanan bu coşku, Cumhuriyetin doğayla, gençlikle ve umutla buluştuğu bir gün olarak hafızalara kazındı.