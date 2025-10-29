  • Haberler
  • Gündem
  • Ortaseki'de Cumhuriyet Coşkusu: Gençler Doğada Birlik ve Umut İçin Buluştu

Ortaseki'de Cumhuriyet Coşkusu: Gençler Doğada Birlik ve Umut İçin Buluştu

Cumhuriyetin 102. yılı, Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Ortaseki Ormanları'nda düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Genç Kızılay Kayseri ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Coşkusu Ortaseki'de' programı, doğa ile iç içe bir atmosferde yüzlerce katılımcıyı bir araya getirdi.

Ortaseki'de Cumhuriyet Coşkusu: Gençler Doğada Birlik ve Umut İçin Buluştu

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, birlik, dayanışma ve milli ruh ön plana çıktı. Etkinlik sorumlusu Gökhan Beyoğlu, “Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde doğaya sahip çıkarken geleceğe umut ekiyoruz” diyerek bu buluşmanın sadece bir kutlama değil, bir farkındalık hareketi olduğunu vurguladı.

Genç Kızılay Kayseri İl Başkanı Melike Hurç ise, “Cumhuriyet, biz gençlerin omuzlarında yükselecek” sözleriyle gençliğin bu mirasa sahip çıkma sorumluluğunu hatırlattı.

Ortaseki Ormanları’nda yankılanan bu coşku, Cumhuriyetin doğayla, gençlikle ve umutla buluştuğu bir gün olarak hafızalara kazındı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ, ülke genelinde en iyi 13'üncü üniversite oldu⁠⁠⁠⁠⁠⁠
ERÜ, ülke genelinde en iyi 13’üncü üniversite oldu⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Saadet Partisi İl Başkanı Altun'dan 29 Ekim Mesajı
Saadet Partisi İl Başkanı Altun'dan 29 Ekim Mesajı
Hulusi Akar'dan Teşkilatlara Moral Mesajı: 'Çatlasalar da Patlasalar da Başaracağız'
Hulusi Akar’dan Teşkilatlara Moral Mesajı: “Çatlasalar da Patlasalar da Başaracağız”
İşte 'O' hakemler!
İşte 'O' hakemler!
Göz tembelliği: Çocuklarda görme gelişimini etkileyen sessiz tehlike
Göz tembelliği: Çocuklarda görme gelişimini etkileyen sessiz tehlike
Başkan Taşyapan ve Kaymakam Adıgüzel, Soğanlı Vadisi'nde incelemede bulundu
Başkan Taşyapan ve Kaymakam Adıgüzel, Soğanlı Vadisi'nde incelemede bulundu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!