Ortaseki Ormanları Doğaseverlerin Gözde Mekanı Oldu

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte, şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe zaman geçirebilecek bir mekn olan Hacılar Ortaseki Ormanları, yüzlerce doğa ve sporseveri ağırlıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tüm vatandaşları Ortaseki Bölgesi'ne davet etti.

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  • 12.06.2023 11:02
  • Güncelleme: 12.06.2023 11:16
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Ortaseki Ormanları Doğaseverlerin Gözde Mekanı Oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte, şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe zaman geçirebilecek bir mekân olan Hacılar Ortaseki Ormanları, yüzlerce doğa ve sporseveri ağırlıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tüm vatandaşları Ortaseki Bölgesi’ne davet etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, AK Parti Kayseri İl Üniversiteler Başkanı (ÜniAK) Yunus Emre Köse ve yüzlerce doğa ve sporsever üniversiteli genç, Ortaseki Ormanları’nda sabah yürüyüşüne katıldı. Hacılar Belediyesi’nin destekleri ile ÜniAK tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliğine katılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından seyir terasları, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları yapılan bölgeye hayran kaldıklarını ifade eden üniversiteli gençler, titrek kavak ormanları içerisinde bol bol fotoğraf çektirdi. 200’e yakın öğrencinin katıldığı etkinlikte gençlerle sohbet eden ve Ortaseki bölgesinin gerek sonbahar gerekse yaz aylarında ayrı güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti;

"Burası insanlarımızın şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe zaman geçirebilecekleri bir mekân. Her mevsim farklı renk ve güzelliğiyle kendini ortaya koyan Ortaseki Ormanları, Orman Bölge Müdürlüğü’nün eko turizm projesi çerçevesinde yapılan yönlendirme ve tanıtım tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları, yürüyüş yolları sayesinde bölgeye turizm açısından da ayrı bir değer kazandırmaktadır. Son üç yıldır da gerçekten tüm Türkiye’nin Ortaseki deyince ’evet burası Hacılar’da evet burada bir doğa güzelliği var’ dediği alanımızda ÜniAK ile birlikte başkanlarımızla ve yüzlerce gencimize birlikte buralarda sabah yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bu güzelliği gençlerimizden ilk defa görenler var, ilk defa gelip yeniden gelmek isteyen gençlerimiz var, birkaç seferde gelen gençlerimiz var biz buradan doğaya olan tutkunlukları için teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzelliğin de gün yüzüne çıkmasında değerli emekleri için Orman Bölge Müdürlüğü’müze ve valiliğimize teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de tüm Kayseri tüm Türkiye’de bu alandaki güzelliklerin görülmesi için yerel yönetim olarak da biz de gayrete çalışacağız. Buraya gelen bizlerle birlikte yürüyüş yapan sevgili gençlerimize değerli başkanlarıma ben yürekten teşekkür ediyorum. Haziran ve temmuz ayında sınava girecek olan gençlerimize başarılar diliyorum. Mezun olacak gençlerimize de inşallah ömürleri boyunca kolaylıklar diliyorum. Sizleri Ortaseki’ye bekliyoruz.”

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İHA

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