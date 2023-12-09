Oruçreis'de 618 konutun temeli atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği ile yapılan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci etap kapsamında 618 adet konutun temeli atıldı. Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Sadece Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’ne 3 milyar TL civarında yatırım yapıldı" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Oruçreis Mahallesi Keresteciler Sitesi Yanı’nda yapılacak olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci Etap kapsamında 618 Adet Konutun Temel Atma Töreni’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"Yeni kent uygulamalarıyla şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Ülkemizde şehircilik anlamında önemli adımlar atmakta, kentsel dönüşüm başta olmak üzere yeni kent uygulamalarıyla şehirlerimizi adeta yeniden inşa etmekteyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve bakanımızın koordinasyonunda her gün yeni yatırımlar hayata geçirilmekte, geleceğin Türkiye’sine damga vuracak projeler üretilmektedir. Toplu Konut Dairesi olarak sosyal konuttan kentsel dönüşüme, deprem konutlarından köy evlerine, okullardan hastanelere, kültür merkezlerinden öğrenci yurtlarına kadar Türkiye genelinde 1 milyon 300 binin üzerinde konut, yaklaşık 39 sosyal donatı üretilerek Türkiye yüzyılı hedefi doğrultusunda şehirlerimizi inşa ve ihyasına katkı sağlıyoruz. Bu yılın ilk 11 ayında 150 bin yeni konutun ihalesini gerçekleştirdik ve inşaatlarına başladık. Kahramanmaraş merkezli depremin yol açtığı yaraların bir an önce sarılması için bakanlığımızın koordinasyonunda bölgede başlatılan kalıcı konutların yapımı da hızla devam etmekte. Binlerce konutun yapımını tamamladık. Yılsonu itibariyle 46 bin konutun teslim edilme hazırlıklarına da başladık. TOKİ olarak Kayseri’de yatırım bedeli güncellenmiş rakamlarla 50 milyarlık 17 bin 641’i tamamlanmış toplam 19 bin 515 konut, 240 tarım köyü mobilyacılar sitesi, okul, cami, hastane ve millet bahçesi gibi birçok sayıda hizmeti Kayseri’mize kazandırdık" dedi.

"Sadece Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’ne 3 milyar TL civarında yatırım yapıldı"

Sadece Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 3 milyar TL civarında yatırım yapıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizi geliştirmek, riskli alanları deprem yönetmeliklerine uygun olarak hayata geçirmek için etap etap gerek Büyükşehir’imiz, gerekse ilçe belediyelerimiz ile el ele vermek suretiyle bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah mahcup etmesin, bereketli olsun. Oruçreis’imizin birinci etabını 572 daire, 6 iş yerini teslim etmiştik. İkinci etapta işimi o kadar kolay oldu ki birinci etaptaki yapılanları görünce bu mahallede oturan canlarımız, gönüldaşlarımız, bizleri seven, güvenen kardeşlerimizi bizim işimizi hızlandırdı, kolaylaştırdı ve ikinci etabı başlattık. 3 milyar civarında bir rakam ile bu şehrin sadece Oruçreis ile ilgili projesine yatırım yapılıyor. Bakanımıza özellikle Kayseri hassasiyeti ile teşekkür ederken, değerli TOKİ başkanı ve ekibine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Kentsel dönüşüm kaçınılmaz bir iş"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, kentsel dönüşümün önemine değinerek, "Kentsel dönüşüm kaçınılmaz bir iş. Şunu herkes bilsin ve aklının kenarına yazsın. Türkiye bir deprem ülkesidir. Bizim 1900’den itibaren yapılan aletli ölçümlerde elimizdeki sayıya göre 6 ve üzerinde yıkıcı diye tabir ettiğimiz şiddette ülkemizin ana karası ve denizlerdeki deprem sayımız 231’dir. Ölen insan sayımız 130 bin. Maddi hasar 100 milyarlarca dolar. Sadece ana karamızdaki yıkıcı şiddetteki deprem sayısı ise 60’ı geçiyor. Bunun manası şu. Her sene mutlaka yıkıcı bir deprem oluyor. Sonrada oturuyoruz, dizimize vuruyoruz, koşup yardım etmeye çalışıyoruz. O kardeşlerimizi kurtarmak için gayret ediyoruz. Mevlana Hazretleri “Akıl odur ki, dize vurup ah edip dövünmek yerine önceden tedbir alarak yola koyulur” diyor. Bizlerde zeki ve akıllı bir milletiz. Zamanında büyük medeniyetler kurmuş milletin çocuklarıyız. Bilinen 3 tane fay hattı var. Birisi Van Gölü’nün civarından çıkıyor, 100 kilometre paralelle Marmara Denizine doğru devam ediyor. Birisi aynı yerden başlıyor, Akdeniz’e doğru iniyor. Birisi de Ege Bölgesi. Bütün bunları biliyoruz. Yüzyıllar boyunca aynı yerlerde kırılmalar olmuş ve canımız yanmış. Şimdi bunları bilirken bizim tedbir alıp artık o fay hatları üzerine, riskli yerlere, sıvılaşma olan yerlere, dere yataklarına asla ve asla konut ve işyeri yapmamamız gerekiyor. Yaptığımız konutları depreme dayanıklı yapmamız gerekiyor. “Bir kat daha at ne olacak, bir şey olmaz. Bu tarafa çek biraz daha, ne olur ki” sözlerinden vazgeçmemiz gerekiyor. Bunun içinde çabalıyoruz ve gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadece konuşuyorlar, algı oluşturuyorlar"

Bakan Özhaseki, "Türkiye’de deprem bölgesi içinde olduğu halde, adları “en riskli” diye zikredildiği halde, dönüp de bu konularda hiç çalışma yapmayanlar var. Sadece konuşuyorlar, algı oluşturuyor. Polemiği seviyorlar. Bütün bunları dinliyoruz ve cevap bile vermiyoruz. Sorulacak tek soru var. Herkesi kastederek söylüyorum. Bu sözlerim özel bir şahsa mahsus değil. Biz sana 2019 seçimlerinde vatandaş olarak oy verdik, yetki verdik. Binlerce personeli sana teslim ettik. Milyarlarca lira devletin bütçesini verdik. Ne yaptın kardeşim, söyle bakalım. Kaç tane konutu değiştirdin. Kaç tane riskli alanı dönüştürdün. Kaç vatandaşlı güvenli konutlarına kavuşturdun. “Buna cevap ver” demek lazım. Yetki sizde kardeşlerim. Yine seçim geliyor. En çok sorulacak soru bu olması gerekiyor. Elbette akşam düğünlere gideriz, cenazelere gideriz. Park açılışlarına bulunur, sosyal faaliyetlerin içerisinde yer alırız. Belediye başkanına düşen de zaten bu. Belediye başkanları halkın içerisinde olmalı. Buna itirazım yok. Asıl yapması gereken işi yapmayıp boş laflarla, polemiklerle gün geçiriyorsa o zaman bunun hesabını sormak vatandaşa düşer" diye konuştu.

Konuşmaların ardından konutların temeli atıldı.