Oruçreis Kentsel Dönüşüm Çevre Düzenlemesi Yapılıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabında, park sulama sistemi ve peyzaj düzenleme çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildi. Çevre düzenlemesi kapsamında 2 bin 500 metre boru hattı ve 1300 adet borular arasında bağlantı sağlayan malzeme kullanılarak parkın yeşil alanları daha verimli hale getirilecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabındaki çevre düzenlemesi çalışmalarını hızla sürdürüyor. Proje kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, bölgenin yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor.
Çevre düzenlemesi çalışmalarında, park sulamasında kullanılacak otomatik sulama tesisatının kurulumu, tesviye çalışmaları ve peyzaj düzenlemesi işlemleri büyük bir hızla devam ediyor. Şu ana kadar, 2 bin 500 metre uzunluğunda boru hattı döşenirken, 30 adet vana grubu, 240 adet sulama sprink ve rotor grubu ile 20 adet otomatik sulama kontrol ünitesi kuruldu. Ayrıca, peyzaj düzenlemeleri için 2 kamyon ponza taşı, 5 ton beyaz taş, 1 kamyon mıcır ve 250 metre çim ayırıcı kullanıldı.
Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle Kayseri'nin estetik değerini arttırmayı ve bölge sakinlerine daha sağlıklı, sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor. Çevre düzenleme çalışmalarının yakın bir süre içinde tamamlanması bekleniyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleriyle şehirdeki yaşam kalitesini yükseltmeyi ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmayı hedefliyor.