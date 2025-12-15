Oruçreis Kentsel Dönüşüm Çevre Düzenlemesi Yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabındaki çevre düzenlemesi çalışmalarını hızla sürdürüyor. Proje kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, bölgenin yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor.

Çevre düzenlemesi çalışmalarında, park sulamasında kullanılacak otomatik sulama tesisatının kurulumu, tesviye çalışmaları ve peyzaj düzenlemesi işlemleri büyük bir hızla devam ediyor. Şu ana kadar, 2 bin 500 metre uzunluğunda boru hattı döşenirken, 30 adet vana grubu, 240 adet sulama sprink ve rotor grubu ile 20 adet otomatik sulama kontrol ünitesi kuruldu. Ayrıca, peyzaj düzenlemeleri için 2 kamyon ponza taşı, 5 ton beyaz taş, 1 kamyon mıcır ve 250 metre çim ayırıcı kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle Kayseri'nin estetik değerini arttırmayı ve bölge sakinlerine daha sağlıklı, sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor. Çevre düzenleme çalışmalarının yakın bir süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleriyle şehirdeki yaşam kalitesini yükseltmeyi ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmayı hedefliyor.